Shishabars dürfen wieder öffnen

Foto: mia

Mittlerweile dürfen auch solche Lokale, die keine „Speisegaststätte“ sind, wieder geöffnet haben. Damit darf auch an Shishabars wieder gequalmt werden. Was vor allem bei den Stammgästen Grund zur Freude ist.

Mittwoch, 03. Juni 2020

Edda Eschelbach

Suljeman Zahirovic hatte schon vor vier bis fünf Tagen bei der Shishabar Mocca in Lorch angerufen und gefragt, wann dort wieder geöffnet wird. Nun sitzt er wieder vor seiner Shisha in Lorch und genießt die neugewonnene Lebensqualität. Zuvor musste er seine Kontaktdaten angeben. Wobei er kurz gezögert hatte. „Du hast das zu machen!“, hatte ihm Betreiberin Fadime Yildirim Emin lachend befohlen. Woraufhin er der Anordnung schulterzuckend nachkam.







Welche Hygieneregeln sie in ihrer Shishabar noch einhalten muss, erklärt Fadime Yildirin Emin am 3 . Juni in der Rems-​Zeitung.

