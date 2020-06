Wäschetrockner brennt, Bewohner evakuiert

Der Brand eines Wäschetrockners im Keller des Altenpflegeheims im Haubenwasen in Pfahlbronn hat am Mittwoch gegen 13 Uhr den Einsatz der Feuerwehrabteilungen aus Alfdorf und Pfahlbronn erfordert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner aus den Gebäuden zwei und drei evakuiert werden.

Mittwoch, 03. Juni 2020

Heinz Strohmaier

Nach erstem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Das DRK aus Alfdorf und Gmünd war mit überPersonen im Einsatz. Aufgrund der bereits einmal bei einer Übung durchgespielten Evakuierung ging der Einsatz reibungslos über die Bühne. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage. Ausf. Bericht in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.

