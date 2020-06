Groiß und Gebauer bleiben Essinger

Nachdem nun auch klar ist, dass der Sportliche Leiter, Frank Sigle, dem Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen treu bleiben wird, kann dieser sogleich die nächsten positiven Nachrichten vermelden. Stürmer Niklas Groiß wird in der kommenden Saison weiter die Schuhe für den TSV schnüren, ebenso wie Schlussmann Jonas Gebauer.

Dienstag, 30. Juni 2020

Alex Vogt

Bei Groiß stand lange Zeit nicht fest, in welcher Stadt er studieren würde und ob die Strecke nach Essingen nicht etwa zu weit werden könnte. Dem ist nun nicht so, freut sich Sigle über den Verbleib des bulligen Stürmers. Die erfolgreichen Gespräche bezüglich der Vertragsverlängerung hat Lars Eisenmann von der Sportlichen Leitung der Essinger mit Groiß geführt. „Wir freuen uns, dass Niklas uns treu bleibt. Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, sagt Sigle.Dazu hat auch noch Jonas Gebauer für eine weitere Spielzeit zugesagt. Zwar hatte man mit ihm geplant, beruflich gab es zuletzt aber noch einige Fragezeichen. „Toll, dass er nun bleibt. Ein klasse Junge und super Torwart“, so Sigle.

