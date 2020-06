Saisonstart der überbezirklichen Ligen am 22 . und 23 . August

Foto: RZ

Nach der neuen „Corona-​Verordnung Sport“ des Kultusministeriums und des Sozialministeriums des Landes Baden-​Württemberg, die an diesem Mittwoch in Kraft treten wird, darf in Baden-​Württemberg unter gewissen Voraussetzungen wieder Fußball gespielt werden. Der Spielausschuss des Württembergischen Fußballverbandes hat vor diesem Hintergrund die Planungen für die kommende Saison 2020 /​ 21 finalisiert.

Dienstag, 30. Juni 2020

Alex Vogt

Demnach erfolgt der offizielle Saisonstart für die Meisterschaftsrunden der überbezirklichen Ligen am Wochenende./. August. Ebenso sind sechs der noch ausstehenden sieben Partien im WFV-​Pokalwettbewerb der Herren/​nun terminiert. Der Rahmenterminkalender für die Saison/​wird Ende der laufenden Woche feststehen.Am./. August starten die Oberliga Baden-​Württemberg (geplanter Termin Staffeltag:. Juli), die Verbandsliga Württemberg (geplanter Termin Staffeltag:. Juli) und die vier Landesligen – der Staffeltag der zweiten Landesliga-​Staffel soll am. Juli stattfinden – in die neue Saison.Der WFV-​Pokal/​der Herren wird am. August mit dem Viertelfinale und am. August mit dem Halbfinale fortgesetzt. Der Termin für das Finale ist noch offen. Die erste Runde des WFV-​Pokals der Herren der Saison/​wird am. August ausgetragen. Im WFV-​Verbandspokal der Frauen/​soll ab dem. August mit dem Achtelfinale weitergespielt werden. In diesem Wettbewerb ist das Finale am. August vorgesehen, ehe dann der Verbandspokal der Frauen/​am. August mit der ersten Runde beginnt.

