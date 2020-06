Unfall auf der B 29 bei Essingen

Nach einem Unfall ist die B 29 bei Essingen bis auf weiteres gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen gibt es eine verletzte Person.

Dienstag, 30. Juni 2020

Eduard Kessler

GegenUhr am Dienstag befuhr ein Autofahrer die Bin Richtung Aalen. Auf der Höhe des Bauhauses fuhr er fronall in einen leeren Tanklaster auf und landete anschließend in der Böschung im Straßengraben. Durch diesen Unfall kam es zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung.

