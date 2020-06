Bedrohungslage eingebildet und Großalarm ausgelöst

Symbol-​Foto: gbr

Gegen 9 . 20 Uhr teilte ein 36 -​jähriger Mann am Donnerstagmorgen mit, dass seine im Rehhaldenweg wohnhaften Eltern bedroht würden. Da ein genauer Sachverhalt zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden konnte, wurde die Wohnanschrift der Eltern mit mehreren Streifen des Polizeireviers Schorndorf sowie der umliegenden Polizeireviere und der Polizeihundeführer aufgesucht.

Donnerstag, 04. Juni 2020

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



36

Dort stellte sich heraus, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich die Situation nur eingebildet hatte. Eine tatsächliche Gefahr bestand zu keiner Zeit. Der-​Jährige wurde am Nachmittag auf freiwilliger Basis in eine Spezialklinik eingeliefert, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

164 Aufrufe

96 Wörter

1 Stunde Online