Brandursache im Sägewerk: Suche ist aufwändig

Es ist für die Brandermittler des Polizeipräsidiums Aalen fast wie die Suche nach der Nadel in einem großen Heuhaufen: Zwischen den verkohlten Resten der abgebrannten Hallen mit Sägewerk Kolb in der Ulrichsmühle gilt es einen Hinweis zu finden, was diesen Großbrand am Samstag ausgelöst hat.

Da wird von der Polizei buchstäblich im Dunkeln, sprich in der Asche und im Ruß, gestochert, um den Brandherd ausfindig zu machen und daraus Rückschlüsse auf die bisher noch nicht bekannte Ursache zu ziehen.







