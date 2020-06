Diakonie Stetten verlässt den Elisabethenberg

Die Diakonie Stetten gibt die Einrichtung für Menschen mit Behinderung auf dem Elisabethenberg auf und verkauft das Gebäude. Denn das entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

5

In zwei Jahren sollen die Bewohner der Einrichtung für Menschen mit Behinderung auf dem Elisabethenberg ihr hoch gelegenes Domizil verlassen und nach Schwäbisch Gmünd oder Aalen umziehen. Das Gebäude in der Nähe von Lorch-​Waldhausen soll verkauft werden. Denn dort kann die Diakonie Stetten den Bewohnern nicht die Umstände bieten, die die Politik fordert.„Nach der UN-​Behindertenrechtskonvention entspricht die abgelegene Lage nicht der heutigen Vorstellung von inklusivem Wohnen“, sagt Diakonie-​Sprecherin Hannah Kaltarar. Die Vorgabe sei, dass Menschen mit Behinderung zentral, innerhalb eines sozialen Umfelds und einer kommunalen Infrastruktur leben können, deren Freizeitmöglichkeiten sie nutzen können. Außerdem sollte der öffentliche Personennahverkehr nutzbar sein. „Nicht abgeschieden in einem Berg am Wald.“ Und letzteres beschreibt recht präzise die Lage der aktuellen Einrichtung auf dem Elisabethenberg.

