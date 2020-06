Sibylle Blötscher geht mit Steffen Henssler ans Limit

Als Sibylle Blötscher in der aktuellen TV-​Show von Steffen Henssler am Herd stand, hing der Brotkorb ziemlich hoch: Neben dem extremen Zeitdruck wurden weitere „Handicaps“ eingebaut, um die Hobby-​Köche wirklich an ihr Limit zu bringen. Doch die in Spraitbach aufgewachsene Gmünderin hatte ja schon Erfahrung in einer Fernsehküche und hat sich daher gut geschlagen.

Donnerstag, 04. Juni 2020

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Vor vielen Jahren als junge Statistin bei einem James-​Bond-​Film, später als Teilnehmerin in der Kochshow „Küchenschlacht“, kürzlich bei „Wer wird Millionär“ (wo sie immerhin 16 000 Euro abgeräumt hat) und nun bei „Hensslers Countdown — Kochen am Limit“: Neues Erleben und Herausforderungen annehmen entspricht Sibylle Blötschers Natur.





Warum macht die in Spraitbach aufgewachsene Gmünderin das alles? In der RZ vom 4 . Juni steht die Antwort!



