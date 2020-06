Wanderer stirbt bei Sturz am Rosenstein

Gleich zweimal war die Bergwacht Schwäbisch Gmünd am Mittwoch gefordert. Einer der Einsätze kam für den betroffenen Wanderer zu spät. Der Mann war über 40 Meter in steilem Gelände abgestürzt und gestorben.

Zunächst verletzte sich eine Wanderin beim Finsteren Loch auf dem Rosenstein. Daraufhin wurde der Rettungsdienst sowie die Bergwacht SchwäbischGmünd gegen 14 . 30 Uhr alarmiert. Die Besatzung des Rettungswagens, die zuerst eingetroffen war, versorgte die Patientin. Sie wurde anschließend durch die fünf Einsatzkräfte der Bergwacht



Schwäbisch Gmünd in einer Gebirgstrage etwaHöhenmeter hinauf bis zum Rettungswagen transportiert und anschließend in eine Klinik gebracht.Wenige Stunden nachdem die Einsatzkräfte der Bergwacht Schwäbisch Gmünd von ihrem Einsatz am Rosenstein nach Hause kamen, wurden sie gegenUhr erneut von der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Ostalb zu einem Einsatz alarmiert. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte ein Notarzt allerdings nur noch den Tod des Mannesfeststellen. Er war gutMeter über teilweise senkrechtes und sehr steiles Waldgelände abgestürzt.Nachdem die Polizei ihre bei solchen Unfällen routinemäßigen Untersuchungen beendet hatte, brachten die insgesamtBergretter den Verstorbenen mit einer Gebirgstrage auf den „Küchenschellenweg“, wo er nach gut drei-​stündiger Rettungsaktion einem Bestatter übergeben werden konnte. Dabei wurde die Einsatzstelle von der Freiwilligen Feuerwehr Heubach ausgeleuchtet.

