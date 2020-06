Zu Gast auf dem Amalienhof in Bartholomä

Fotos: nb

Die vergangenen Wochen waren auf dem Amalienhof ruhiger als sonst. Eine Ruhe, die Heike und Frank Sadlowski so nicht kennen. Seit sie vor zehn Jahren den Campingplatz übernommen haben, haben sie sich kaum eine Pause gegönnt. Geöffnet hat der Campingplatz das ganze Jahr über.

Donnerstag, 04. Juni 2020

Nicole Beuther

35 Sekunden Lesedauer



Coronabedingt musste der Amalienhof Mitte März schließen. Zwei Wochen ist es her, seit die große Schranke des Campingplatzes erstmals wieder nach oben gehievt wurde; vor allem über die Pfingstfeiertage waren zuhauf Gäste hier. Schon jetzt ist eines deutlich spürbar: Die Corona-​Pandemie hat nicht nur dafür gesorgt, dass Campingplätze vorübergehen schließen mussten, sondern ist auch dafür verantwortlich, dass diesen Sommer so viele Gäste wie schon lange nicht mehr zum Campen kommen.





Wer alles auf den Amalienhof kommt, was die Camper schätzen und warum der Amalienhof für manche zur zweiten Heimat geworden ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

84 Aufrufe

143 Wörter

33 Minuten Online