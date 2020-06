70 . Geburtstag von Hans-​Peter Sauter

Hans-​Peter Sauter, in vielen Ehrenämtern in Lorch kirchlich, sportlich und sozial tätig, vollendet am Freitag, 5 . Juni, sein 70 . Lebensjahr.

Freitag, 05. Juni 2020

Geboren wurde Hans-​Peter Sauter in Stuttgart-​Bad Cannstatt, wohnt aber — mit kurzer Unterbrechung während seiner Studienzeit — seit seinem elften Lebensjahr in Lorch. Nach seiner beruflichen Tätigkeit als Jurist in leitender Funktion bei der Landesbausparkasse in Stuttgart widmet er sich im Ruhestand verstärkt ehrenamtlichen Tätigkeiten. Schon seit seiner Kindheit ist er mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Konrad in Lorch verwurzelt, zunächst als Ministrant, dann als Pfarrjugendleiter sowie anschließend fast ein Viertel Jahrhundert als Kirchengemeinderat; dieses Jahr war er Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kirchengemeinderatswahl. Seit 1991 ist er als Vertreter der Katholischen Kirchengemeinde im Vorstand des Krankenpflegevereins der Gesamtstadt Lorch tätig — davon viele Jahre als deren Vorsitzender — Außerdem ist er seit dieser Zeit stellvertretender Verbandsvorsitzender des Zweckverbands Sozialstation Lorch. Im Jahr 1970 war er Mitbegründer der neu ins Leben gerufenen Tischtennisabteilung des TSV Lorch, die er über viele Jahre leitete und ihr heute noch als aktiver Spieler, Mannschaftsführer und stellvertretender Abteilungsvorsitzender treu ist. Auch für den TSV Lorch arbeitet er seit fast 50 Jahren ehrenamtlich: zunächst als Pressewart, dann als Redaktionsleiter der Vereinszeitschrift „TSV-​Echo“, später als Kassenprüfer und seit 2011 als Öffentlichkeitsreferent und juristischer Berater und jetzt auch noch der Datenschutzbeauftragte. Neben Radfahren ist Schreiben sein weiteres Hobby und so findet sich hin und wieder in der Heimatzeitung ein Bericht von ihm. Gerne hätte er seinen runden Geburtstag in größerem Rahmen gefeiert, doch die Corona-​Pandemie lässt nur eine kleine Feier mit Ehefrau sowie den drei gemeinsamen erwachsenen Kindern sowie in zeitlichen Abständen mit Freunden und Verwandten zu.

Vom TSV Lorch hat er alle Ehrungen in Bronze, Silber und Gold bereits erhalten und ist seit 2009 Ehrenmitglied.



