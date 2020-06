Dr. Jens Mayer möchte in den Bundestag

Kaum hat der Gmünder Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle erklärt, dass er sich bei der nächsten Wahl 2021 nicht mehr um das Direktmandat im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd/​Backnang bewirbt, liegt in Sachen Nachfolge schon der erste Hut im Ring. Für die CDU möchte Dr. Jens Mayer antreten.

Der-​Jährige ist Chefarzt der Allgemein– und Viszeralchirurgie am Mutlanger Stauferklinikum. Politik ist dem Mediziner, der an der Eberhard-​Karls-​Universität in Tübingen studiert hat, schon lange ein Anliegen. Er gehört der CDU-​Fraktion im Mutlanger Gemeinderat an, ist deren Fraktionsvorsitzender. Im Kreisverband der Partei ist er einer der Stellvertreter des Vorsitzenden Roderich Kiesewetter. In der Vergangenheit kandidierte er schon einmal auf der Landesliste für das Europaparlament. Weitere Informationen über den Bewerber und seine Motivation stehen in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

