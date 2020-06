Fußball: Funk und Traub bleiben TSV Essingen treu

Gute Neuigkeiten aus dem Schönbrunnenstadion: Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen hat mit seinem Mittelfeldmotor Patrick Funk um ein weiteres Jahr verlängert, das hat nun der Sportliche Leiter, Frank Sigle, bekanntgegeben.

Freitag, 05. Juni 2020

Timo Lämmerhirt

48 Sekunden Lesedauer



Den Essingern ebenfalls ein weiteres Jahr treu bleiben wird Torwarttrainer Thomas Traub. „Ich fühle mich beim TSV sehr wohl. Das Trainerteam und die Verantwortlichen im Verein sind mit unheimlichem Ehrgeiz und Leidenschaft dabei. Damit hab ich mich von Anfang an voll identifiziert und diesen Weg möchte ich weiter mitgestalten“, freut sich Funk, dass er mindestens ein weiteres Jahr die Kickschuhe für die Blau-​Weißen schnüren wird. Im vergangenen Sommer ist der-​jährige Ex-​Profi vom VfR Aalen in den Schönbrunnen gewechselt „Patrick ist ein sehr wichtiger Spieler für Essingen und das Team“, freut sich Sigle, mit dem Sechser eine weitere Saison planen zu können. Fast schon zum Inventar dagegen gehört Thomas Traub, der seitschon unter einigen Trainern die Torhüter in Essingen fitgemacht hat. Davor war auch Traub für den VfR Aalen aktiv, hat hier unter anderem mit Jürgen Kohler, Rainer Scharinger oder Edgar Schmitt zusammengearbeitet. Diese geballte Erfahrung bringt er nun für mindestens ein weiteres Jahr beim TSV ein, worüber sich die Verantwortlichen besonders freuen.

77 Aufrufe

193 Wörter

36 Minuten Online