Fußball: Max Reichert schließt sich Normannia Gmünd an

Eine weitere neue Personalie im Kader des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd hat Stephan Fichter, Sportlicher Leiter, nun bekanntgeben können.

Freitag, 05. Juni 2020

Timo Lämmerhirt

Er präsentierte Max Reichert () als Nachfolger von Gasper Bozic auf der Torwartposition. Zu dem neuen Torspieler, der im AugustJahre alt wird undMeter groß ist, sagte Fichter: „Max ist ein gut ausgebildeter Torhüter und hat schon etwas Oberliga-​Luft geschnuppert. Er komplettiert unser Torhüter-​Team.“ Reichert spielte in der Jugend bei der SG Sonnenhof Großaspach, der TSG Backnang und dann in der Udes VfR Aalen, von dort wechselte erzur Neckarsulmer Sportunion, wo er auch zu zwei Einsätzen in der Oberliga Baden-​Württemberg kam.Normannias Cheftrainer Zlatko Blaskic freut sich über die Verpflichtung des jungen Torwarts: „Max ist mit seinenJahren ein Torwarttalent, der bereits in der Oberliga zum Einsatz gekommen ist. Bei der NSU hatte er in der abgelaufenen Runde etwas Pech, wir sind aber von seinen Qualitäten absolut überzeugt. Mit Yannick Ellermann bildet er in der neuen Saison ein tolles Torhütergespann.“

