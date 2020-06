Stadt Gmünd hift mit zwei Sondertöpfen den Kultur– und Sportvereinen

Foto: nb

Seit Mitte März findet in Gmünd kein Vereinsleben mehr statt. Mit zwei Sondertöpfen möchte die Stadt den Vereinen nun dabei helfen, Veranstaltungen wieder durchführen zu können. Am Freitagmittag wurde bekanntgegeben, dass Vereine ab sofort von der Grundmiete für den Großen Saal im Prediger und im Congress-​Centrum Stadtgarten befreit werden. Außerdem soll Sportvereinen nach den Sommerferien die Grundmiete für die Nutzung der Großsporthalle erlassen werden.

Nur durch das Ausweichen auf größere Räumlichkeiten wird es vielen Kultur– und Sportvereinen überhaupt möglich sein, Veranstaltungen durchzuführen. Denn laut der aktuellen Verordnung des Sozialministeriums zur Eindämmung von Übertragungen des Corona-​Virus ist eine Veranstaltung nur zulässig, wenn an ihr weniger als 100 Personen teilnehmen und der Mindestabstand eingehalten werden kann.







Wie sich Oberbürgermeister Richard Arnold und Bürgermeister Dr. Joachim Bläse zur aktuellen Situation in der Stadt äußern, was sie mit Sorge betrachten und was sie sich für die kommenden Wochen wünschen, das steht ausführlich in der Samstagsausgabe.



