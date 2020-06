1 . FC Heidenheim: Im Kleinbus Richtung Bundesliga

Die 2 . Fußball-​Bundesliga geht in die heiße Phase. Fünf Spiele sind noch zu gehen im Sonderspielbetrieb – und noch immer ist der 1 . FC Heidenheim voll dabei im Aufstiegskampf. Wenn das bis zum Schluss so bleiben soll, dann muss an diesem Sonntag ( 13 . 30 Uhr) eine recht große Hürde übersprungen werden: Zu Gast ist der FCH beim Bundesliga-​Absteiger Hannover 96 .

Weiterhin ausfallen werden Oliver Hüsing (Knochenödem im Sprunggelenk) und Maximilian Thiel (Knie-​OP). Bei letzterem aber hofft Schmidt, dass er vielleicht sogar noch im Schlussspurt eine Alternative darstellen kann, bei Hüsing wird es wohl in dieser Saison nichts mehr werden. Dafür aber ist Denis Thomalla nach seinem Innenbandriss zumindest mal wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.





Das Hinspiel haben die Heidenheimer noch in guter Erinnerung. Mitfegte der FCH den Traditionsverein aus der Voith-​Arena. Dieses Hannover ist mit dem aktuellen jedoch nicht mehr zu vergleichen. Zum damaligen Zeitpunkt war soeben Mirko Slomka als Trainer geschasst worden, bei Hlag viel im Argen. Kenan Kocak aber, der in der Folge übernahm, sorgte dann wieder für Stabilität in der Mannschaft. „Das hat insgesamt mit der allgemeinen Situation, die damals in Hannover herrschte, zu tun. Der Trainer war gerade weg, dann kam die Interimslösung und nach uns dann erst der Trainerwechsel. Da war es insgesamt recht turbulent in Hannover“, möchte Schmidt keinerlei Vergleiche zum Hinspiel zulassen. Dieses Hinspiel nur am TV verfolgt hatte damals übrigens der Waldstetter Dominik Kaiser, der sich ebenfalls danach den Niedersachsen angeschlossen hatte. Er dürfte gute Karten haben, auch gegen den FCH wieder in der Startelf zu stehen. „Hannover ist mittlerweile sehr stabil und die Qualität, die es hat, bringt es auch auf den Platz“, so Schmidt weiter.

