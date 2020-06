Brandursache im Sägewerk: Technischer Defekt

Foto: gbr

Nach mehreren Tagen mühsamen Durchforstens der Brandruine gibt es im Sägewerk in Hönig offenbar ein erstes Ergebnis im Hinblick auf die Ursache des verheerenden Feuers. Eine endgültige Aussage kann das Polizeipräsidium dazu zwar noch nicht machen, aber alles deutet darauf hin, dass ein technisches Problem die Brandursache war.

Samstag, 06. Juni 2020

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



„Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt in der elektrischen Anlage“, sagte Polizeisprecher Holger Bienert auf Anfrage der Rems-​Zeitung. Hinweise auf andere Ursachen für das Feuer, das vor einer Woche einen Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro verursacht hatte, wurden nicht gefunden. Insbesondere für Brandstiftung gibt es keinerlei Anzeichen, so die Polizei.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

246 Aufrufe

101 Wörter

2 Stunden Online