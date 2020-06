Heute ist Tag der Organspende

Foto: Thorben Wengert_​pixelio

Seit 1983 findet jedes Jahr am ersten Samstag im Juni der Tag der Organspende statt. Ein Tag, an dem informiert und aufgeklärt wird und gleichzeitig auch ein Tag, an dem den Organspenderinnen und Organspendern gedankt wird.

Samstag, 06. Juni 2020

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



RZ-​Redakteurin Nicole Beuther hat sich mit Klaus Gildein unterhalten. Er ist Ansprechpartner der Kontaktgruppe Lebertransplantierter im Ostalbkreis, leidet an einer Zystenniere und Zystenleber und wartet seit acht Jahren auf ein Spenderorgan.





Wie er erfahren hat, dass er ein Spenderorgan benötigt, was ihm Kraft gegeben hat, diese Nachricht zu verarbeiten und wie es ihm heute geht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



