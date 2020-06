TV Straßdorf verlängert mit gesamten Trainerteam

Der TV Straßdorf hat die Weichen für die neue Saison gestellt und mit seinem gesamten Trainerteam verlängert.

Samstag, 06. Juni 2020

Timo Lämmerhirt

Steffen Mädger ist im dritten Jahr in Straßdorf tätig und wird die erste Mannschaft auch in der nächsten Saison in der Fußball-​Kreisliga A trainieren. Unterstützt wird Mädger dabei weiterhin durch Co-​Trainer Ertac Seskir. Auch Denis Kreissl hat zusammen mit seinem Co-​Trainer Sven Geiger für ein weiteres Jahr zugesagt. Schließlich hat auch Matthias Gruca als Torwarttrainer für eine weitere Saison verlängert. Bei den Straßdorfern ist nicht nur im Trainerteam Kontinuität angesagt, auch bei den Spielern wird der TVS keine Abgänge verzeichnen: Sämtliche Spieler des aktuellen Kaders haben bereits wieder für die neue Saison zugesagt plus sechs Kicker, die aus der eigenen A-​Jugend dazustoßen. TVS-​Teammanager Florian Neumann freut sich ob der Verlängerungen: „Wir sind stolz, dass wir uns mit unserem gesamten Trainerteam auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten.“

