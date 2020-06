Mick Baumeister spielt auf Bali für Zuhörer in der Heimat

Foto: Screenshot

Etwa 150 Zuhörer haben Mick Baumeisters Online-​Konzert auf Youtube verfolgt, das er von Bali aus auf mehreren sozialen Plattformen live gestreamt hat.

Sonntag, 07. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

Ende Dezember sei er nach Bali gekommen, um dort neue Kraft zu schöpfen. Neben den Menschen daheim habe er es sehr vermisst, Klavier zu spielen. Daher sei er froh, dass er Freunde auf Bali kennen gelernt habe, denen er es verdanke, das Online-​Konzert spielen zu können, sagte er in seiner Ansprache vor dem rund einstündigen Konzert.Er spielte eigene Kompositionen, das erste Stück „Under My Skin“ hatte er in der Zeit auf Bali komponiert.Während Baumeister in Bali mitreißend die Tasten des Klaviers drückte, hauten auch die Zuhörer aus Gmünd und der Umgebung in die Tasten und bedankten sich in der Chatfunktion bei dem Gmünder Musiker für die kleine Auszeit am Sonntag. Wenn es auch nur virtuell war. Aus Waldstetten, Straßdorf und Herlikofen wurden Grüße nach Bali geschickt.

