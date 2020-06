Noch keine deutliche Zunahme der Fahrgastzahlen

Foto: nb

Zum regulären Fahrplan sind die Busunternehmen im Altkreis Gmünd vor wenigen Wochen wieder zurückgekehrt. Von einer deutlichen Zunahme der Fahrgastzahlen ist aber noch nichts zu spüren.

Montag, 08. Juni 2020

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer



Zu Beginn der Corona-​Krise waren es nur wenige Bürger, die mit dem Bus fuhren. Seit die Geschäfte und Betriebe wieder geöffnet haben und auch der Schulbetrieb teilweise wieder stattfindet, ist die Anzahl der Fahrgäste wieder gestiegen. Doch von den Fahrgastzahlen vor der Corona-​Krise ist man noch weit entfernt.







Was Dirk Massanetz, Betriebsleiter von Stadtbus und Paul-​Gerhard Maier, Geschäftsführer OstalbMobil, hierzu sagen, welche Lichtblicke es trotz allem gibt und was alles geplant ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

316 Aufrufe

108 Wörter

4 Stunden Online