Angespannte Lage im Hotel– und Gaststättenbereich des Ostalbkreises

Mit der vollständigen Öffnung der Beherbergungsbetriebe am 29 . Mai sind auch die ersten Gäste wieder in die Hotels zurückgekehrt. Doch die Situation ist noch immer prekär. Die RZ hat sich mit Dagobert Hämmerer, Dehoga-​Kreisvorsitzender für den Ostalbkreis, unterhalten.

Dienstag, 09. Juni 2020

Nicole Beuther

Wie Dagobert Hämmerer die aktuelle Situation bewertet, welche Lichtblicke es gibt und was Hoffnung weckt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Dass in zahlreichen Firmen die gewohnten Strukturen noch fehlen, wirkt sich auch auf die Hotels im Ostalbkreis aus. Im familiengeführten Hotel Schweizerhof in Böbingen etwa machen Firmenmitarbeiter rundProzent der Übernachtungsgäste aus. Ein Grund, weshalb viele Zimmer leer bleiben. Denn noch immer ist in vielen Betrieben Kurzarbeit die Regel. Und auch Dienstreisen sind die Ausnahme.

