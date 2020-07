RZ-​Wildkräuterführung: Die Heilpflanzen der Frauen im Blick

Foto: nb

Der Vorschlag von Kräuterpädagogin Beate Kessler, sich am frühen Morgen zum RZ-​Wildkräuterspaziergang zu treffen, erweist sich als richtig gute Idee. Denn gerade in den Morgenstunden sind die kleinen Tropfen, die an den Blattzähnchen des Gemeinen Frauenmantels hängen, besonders gut zu erkennen. Heute im Blick: Heilpflanzen für Frauen.

Mittwoch, 01. Juli 2020

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



„Diese Tropfen werden aus dem Blatt transpiriert, man könnte es vergleichen mit dem Schwitzen bei uns Menschen“, erklärt Kessler mit Blick auf die kleinen Tropfen an den Blattkanten, die wie Diamanten funkeln. Und es ist nicht nur der morgendliche Anblick, der fasziniert, sondern auch die Bionik des Rosengewächses.





Vom Frauenmantel und der zweiten Heilpflanze, die wir betrachten — der Schafgarbe — berichtet die RZ in der Mittwochausgabe.



