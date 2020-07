Wie geht’s in Gmünd weiter?

Die Rathaus-​Mitarbeiter aus Gmünd feiern „ihren“ Ersten Bürgermeister. Foto: ts

Der Tag danach: Dr. Joachim Bläse wird neuer Landrat, die Stadt Gmünd verliert einen sehr guten Ersten Bürgermeister auf dem Rathaus. Wie geht’s weiter?

Mittwoch, 01. Juli 2020

Heinz Strohmaier

18 Sekunden Lesedauer



Im Kreistag wird der freie Platz von Joachim Bläse durch Wendelin Schmid aus Weiler besetzt. Er rückt im Kreistag nach. Wie das Procedere um die Nachfolgelösung in Gmünd aussieht und was Joachim Bläse einen Tag nach der Wahl empfindet, das lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.

