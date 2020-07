Im Taubental: Massenschlägerei löst Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst aus

Fotos: Heino Schütte

Am späten Freitagabend ist es in Schwäbisch Gmünd zu einer schweren gewalttätigen Auseinandersetzung von jungen Leuten gekommen. Zwei offenbar verfeindete Gruppen gingen aufeinander los. Auf dem Wanderparkplatz am Ende der Taubentalstraße entwickelte sich eine Massenschlägerei. Auch aus benachbarten Landkreisen eilten umgehend starke Polizeikräfte nach Gmünd, um die Situation zu beruhigen.

Freitag, 10. Juli 2020

Heino Schütte

57 Sekunden Lesedauer



23

20

Eine Vielzahl von Polizeifahrzeugen und auch Rettungswagen waren mit Sondersignal in Richtung Taubental unterwegs. Nach ersten Informationen soll sich der Streit zwischen den zwei Personengruppen bereits im Gmünder Stadtgebiet entzündet haben. Es hat den Anschein, dass sich die Streithähne möglicherweise dann auf dem Parkplatz im Taubental gezielt verabredeten, um die Auseinandersetzung vollends auszufechten. Die Hintergründe sind zur Stunde (Uhr) noch völlig unklar. Es sollen bei der gewalttätigen Auseinandesetzung im Taubental auch Messer im Spiel gewesen sein. „Von mindestens einem Dutzend Beteiligten“ ist nach ersten Infos der Polizei die Rede. Es gibt offenbar mehrere Verletzte, der Rettungsdienst brachte zwei ins Krankenhaus. Innerhalb kürzester Zeit stand das Ende der Taubentalstraße und die Waldwege ringsum voll mit Einsatzfahrzeugen der Polizei. SchätzungsweiseBeamte waren im Einsatz, auch die Kriminalpolizei sowie Hundeführer. Die Ordnungshüter konnten die Personalien von mehreren der Schlägern feststellen. Auch nachdem sich die Situation beruhigte waren am späten Abend in den Innenstadt von Gmünd noch zahlreiche Streifenwagen unterwegs. Die Situation scheint angespannt. Auch schon am Vorabend war es im Bereich Ledergasse zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



1094 Aufrufe

230 Wörter

1 Stunde Online