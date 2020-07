Otto, Multhaup und Owusu verlassen 1 . FC Heidenheim

Mit dem Ende der Saison 2019 /​ 20 ist der einjährige Leihvertrag von David Otto beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim ausgelaufen. Damit kehrt der 21 -​jährige Angreifer zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga zurück. Zudem endeten auch die Verträge von Maurice Multhaup ( 23 ) sowie Andrew Owusu ( 20 ) und werden nicht verlängert. Beide Mittelfeldspieler verlassen den FCH.

„David Otto ist ein talentierter und variabel einsetzbarer Offensivspieler, der seine Qualitäten bei uns unter Beweis gestellt hat“, sagt Holger Sanwald. „Wir freuen uns, dass wir zu Davids positiver Entwicklung beitragen konnten und können nachvollziehen, dass er sich nun in Hoffenheim auf Bundesliga-​Niveau beweisen will“, so der FCH-​Vorstandsvorsitzende zur Rückkehr Ottos zur TSG. „Wir werden seine weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen. Die Türen stehen für David beim FCH immer offen.“David Otto absolvierte in der abgelaufenen Saison, inklusive Relegation und DFB-​Pokal,Pflichtspiele für den FCH. Dabei stand der gebürtige PforzheimerMal in der Startelf, erzielte einen Treffer und bereitete sechs weitere vor. Otto war vor einem Jahr auf Leihbasis von Hoffenheim an die Brenz gekommen.Neben Otto verlassen auch Maurice Multhaup und Andrew Owusu den FCH. Multhaup kam in der Spielzeit/​aufEinsätze und machte davon sechs Partien von Anfang an (ein Tor, ein Assist). Der Flügelspieler war in der Winterpause der Saison/​vom FC Ingolstadt nach Heidenheim gekommen. In zweieinhalb Jahren machte erPflichtspiele, erzielte drei Tore und gab fünf Torvorlagen. Holger Sanwald: „In der vergangenen Saison konnten wir ‚Multi‘ nicht die Einsätze von Beginn an bieten, die er sich selbst erhofft. Daher ist dieser Abschied für beide Seiten ein richtiger Schritt für seine weitere Entwicklung. Unvergessen hat er sich bei uns mit seinem Siegtreffer gegen Bayer Leverkusen im DFB-​Pokal-​Achtelfinale in der Saison/​gemacht.“Andrew Owusu stand in der abgelaufenen Saison zweimal im Kader des FCH, kam allerdings zu keinem Einsatz. Der-​jährige zentrale Mittelfeldspieler war im Sommeraus der Jugend des SSV Ulmzur Udes FCH gewechselt. Im vergangenen Sommer rückte er dann aus dem eigenen Nachwuchs zu den FCH– Profis auf. „Andrew ist ein junger Spieler, der viel Talent mitbringt. Für seine weitere Entwicklung braucht er nachvollziehbarerweise möglichst viel Einsatzzeit, die wir ihm auf Grund der starken Konkurrenz momentan noch nicht bieten können“, so Holger Sanwald, der außerdem betont: „Wir wünschen David, ‚Multi‘ und Andrew für die Zukunft persönlich und sportlich alles Gute und danken ihnen für ihre Leistungen beim FCH.“

