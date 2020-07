Pägogische Hochschule trauert um Anton Menrad

Anton Menrad, der nun mit knapp 100 Jahren verstarb, gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd der frühen Jahrzehnte als Hochschule und damit zu den „Männern der ersten Stunde“.

1983

1962

1983

Menrad hat den Übergang vom Pädagogischen Institut zur Pädagogischen Hochschule eigener Prägung bis zur wissenschaftlichen Hochschule miterlebt und war am Auf– und Ausbau dieser Hochschule beteiligt“, würdigte das Wissenschaftsministeriumbei seiner Verabschiedung in den Ruhestand Menrads Verdienste. Er sei Garant einer kontinuierlichen Aufgabenerfüllung gewesen und es sei ihm gelungen, die verstärkt auftretenden finanziellen Probleme der Pädagogischen Hochschule zu meistern und den besonderen Anforderungen einer wissenschaftlichen Hochschule gerecht zu werden.Er leitete die Verwaltung der Hochschule und des pädagogischen FachseminarsDabei bekam er nicht nur vom Ministerium, sondern auch vom Kollegium und dem Rektorat der PH immer wieder großen Respekt für seine Arbeit sowie sein verbindliches, freundliches und hilfsbereites Wesen ausgedrückt.Menrad warvom Landratsamt Schwäbisch Gmünd an das Pädagogische Institut Schwäbisch Gmünd versetzt worden, wo er bis zu seinem RuhestandVerwaltungsleiter blieb – mit Beförderung vom Regierungsoberinspektor über den Regierungsamtsmann und Oberamtsrat zum Regierungsrat. Nebenamtlich übernahm er die Verwaltungsleitung des Pädagogischen Fachseminars.Die PH Schwäbisch Gmünd ernannte Anton Menrad für seine Leistungen zum Ehrenbürger der Hochschule und hielt mit ihm stets Kontakt, insbesondere auch über den Verein der Freunde.Die Pädagogische Hochschule und der Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd gedenken Anton Menrad mit großer Anerkennung und aufrichtigem Dank.

