Pfarrer Probst geht in Ruhestand

Am 1 . September geht der Alfdorfer Pfarrer Friedmar Probst in den Ruhestand, aber bereits am Sonntag, 12 . Juli, wird er um 10 Uhr in einem Gottesdienst in der Stephanuskirche verabschiedet und von Dekanin Dr. Juliane Baur von seinen Aufgaben im aktiven Dienst entpflichtet.

Nach seiner Verabschiedung wird Pfarrer Probst noch etliche Wochen Urlaub (vom. bis.) nehmen, bevor er in der zweiten Augusthälfte nochmals Pfarrdienst in Alfdorf und im Welzheimer Wald versieht. Auch die auf. Oktober verschobene Konfirmationsfeier wird Friedmar Probst noch übernehmen. Solange noch kein Nachfolger für Probst gefunden worden ist (bisher habe sich noch niemand auf die Ausschreibung der Pfarrstelle beworben) wird Pfarrer Frank Lutz aus Kaisersbach als geschäftsführender pfarramtlicher Vertreter tätig sein. Die Vorbereitung auf die Konfirmation im nächsten Jahr übernimmt Diakon Winfried Hein. Die kasual– und seelsorgliche Vertretung organisieren wochenweise die Kolleginnen und Kollegen aus dem Welzheimer Wald. Es scheint derzeit so, dass sich die Alfdorfer auf eine längere Vakatur einstellen müssten.

