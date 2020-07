Von Syrien nach Böblingen: „Global Citizens – Kunst ohne Grenzen“ wird im Landratsamt gezeigt

Bild: Toulin Balabakee

Die Ausstellung „Global Citizens – Kunst ohne Grenzen“ stellt mit Toulin Balabakee eine weitere Künstlerin in den Mittelpunkt, die aus Syrien kommend, in Deutschland eine neue Heimat gefunden und Fluchterlebnisse sowie das Thema Hoffnung künstlerisch verarbeitet hat.

Freitag, 10. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

2016

11

Die syrische Künstlerin Toulin Balabakee lebte seit Anfangzunächst in Böbingen. Geboren und aufgewachsen in Damaskus, war sie nach ihrem Kunststudium als Zeichenillustratorin und künstlerische Leiterin tätig, bis sie die Zustände des Bürgerkriegs zwangen, aus Syrien zu fliehen. In ihren farbintensiven Werken spiegeln sich Verweise auf ihr Leben sowie auf ihre individuelle Sicht der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche aus einem vom Krieg geschädigten Land wieder. Obwohl dort auch die Kunst stark reglementiert ist, geht es Toulin Balabakee in ihrer Arbeit stets auch um das Thema Hoffnung. Heute lebt die Künstlerin in Berlin.In der neuen Ausstellungsreihe Global Citizens — Kunst ohne Grenzen, zeigt das Landratsamt Ostalkreis mindestens einmal jährlich Werke von Menschen, die in der Bundesrepublik nach Fluchterlebnissen eine neue Heimat gefunden haben. Die Werke der einzelnen Künstlerinnen und Künstler stehen dabei zunächst für sich und zeigen einen eigenen, künstlerisch-​individuellen Stil. Aus einem anderen Blickwinkel heraus können die Werke aber auch auf die kulturelle Identität des jeweiligen Künstlers und das Ankommen in der neuen Heimat hin gelesen werden. Kunst also auch als Verarbeitung der Flucht, als Aneignung der Fremde, als Suche nach den eigenen Wurzeln.

