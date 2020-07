Baumeister des DRK Gmünd wird 65

Foto: Manfred Laduch

Als er sein Amt kurz nach der Jahrtausendwende antrat, hatte der DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd etwa 60 Beschäftigte. Als er vor einem Jahr in den Ruhestand trat, hatte sich deren Zahl in etwa verfünffacht. Nur ein Wert, der belegt, was unter der Leitung von Bruno Bieser, der am Sonntag seinen 65 . Geburtstag feiern kann, in fast zwei Jahrzehnten geschaffen wurde.

Samstag, 11. Juli 2020

Manfred Laduch

29 Sekunden Lesedauer



Seine jüngste Auszeichnung ist eine sehr praktische: Eine ihm gewidmete Sitzbank. Sie steht in Straßdorf am kürzlich eröffneten Pflegeheim. Dessen Fertigstellung hatte Bieser – bereits im Ruhestand – als Projektleiter noch zu Ende gebracht. Dass seine Verbindung zum Roten Kreuz schon viel länger zurückreicht und was er in seiner Amtszeit noch alles geleistet hat, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

