Dreister Dieb tauscht Fahrradsattel

Ein Unbekannter hat am Freitag einen Fahrradsattel geklaut. Und hinterließ dafür einen anderen in der Getränkehalterung.

Samstag, 11. Juli 2020

Am Freitag, im Zeitraum vonUhr bisUhr, klaute ein dreister Dieb an einem brombeer-​farbenen Fahrrad der Marke „Giant“, das an den Fahrradstellplätzen am Bahnhof abgestellt war, den Fahrradsattel. „Netterweise“ hinterließ er dem Geschädigten in der Trinkflaschenhalterung einen anderen Fahrradsattel. Der Fahrradsattel hatte einen Wert vonEuro. Zeugen, die den Diebstahl beobachteten und hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel./​) zu melden.

