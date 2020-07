Folgemeldung: 15 Männer treffen sich zum Prügeln

Einen Großeinsatz hat es am späten Freitagabend gegeben. Die Polizei war mit 9 Streifen und Diensthunden im Einsatz.

Am Freitagabend, gegenUhr, kam es auf dem Parkplatz in der Taubentalstraße zu einer Schlägerei zwischen fünfzehn Personen. Zwei der Kontrahenten hatten sich bereits zuvor in der Gmünder Innenstadt „in der Wolle“ und wollten den Konflikt nun auf dem Taubentalparkplatz klären. Der Einladung folgten schließlich weiterePersonen im Alter zwischenundJahren. Vor Ort trafen zwei Männer bewaffnet mit Messers und Metallketten auf der einen Seite, auf dreizehn Männer des gegnerischen Lagers ebenfalls bewaffnet mit Messern, Eisenstangen und Kabelstücken. Glücklicherweise kam es zu keinen schwereren Verletzungen. Die Polizei war mit insgesamtStreifen und Diensthunden im Einsatz. Die Personen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und Platzverweise erteilt.

