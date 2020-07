Fußball-​Bezirkspokal startet am 19 . August

Foto: RZ

Im Fußballbezirk Ostwürttemberg wird die Saison 2020 /​ 21 am 19 . August mit der ersten Runde des Bezirkspokals starten. Am 23 . August stehen dann in fast allen Ligen die ersten Punktspiele auf dem Programm.

Samstag, 11. Juli 2020

Alex Vogt

„Der Rahmenterminplan steht“, hat Bezirksspielleiter Roland Wagner am Freitag auf RZ-​Nachfrage bekanntgegeben. Demnach wird die neue Spielzeit am Mittwoch,. August, mit Runde eins im Bezirkspokal Ostwürttemberg eingeläutet. Die Auslosung der ersten Runde des Bezirkspokals findet für den Raum Schwäbisch Gmünd am Donnerstag,. Juli, beim TSGV Rechberg statt.Wie in der Verbandsliga und Landesliga steigen dann am Wochenende./. August auch auf Bezirksebene die ersten Punktspiele. Im Gmünder Raum beginnt die Saison/​nur in der Kreisliga B, Staffel I, eine Woche später. „Weil es in dieser Liga nur zwölf Mannschaften sind“, erklärt Roland Wagner. Die Bezirksliga (Mannschaften), die Kreisliga A, Staffel I () sowie die Kreisliga B, Staffel II (), starten bereits am. August in die neue Punktspielrunde. Die Bezirksligisten und die Mannschaften der Kreisliga A I können sich bereits auf zwei Englische Wochen im September einstellen. Gespielt wird in diesem Jahr laut Wagner bis zum. Dezember, eine Woche darauf könnten noch Nachholspiele ausgetragen werden.Der Bezirkspokal der Saison/​– bei den Herren sind noch vier Mannschaften in diesem Wettbewerb vertreten – soll noch zu Ende gespielt werden. „Hierfür stehen noch keine Termine fest“, sagt Bezirksspielleiter Roland Wagner. Im Halbfinale stehen sich der TV Bopfingen und die SG Bettringen gegenüber und empfängt der FC Spraitbach die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler.Klar ist dagegen bereits der Termin für den gemeinsamen Staffeltag der Bezirksliga, Kreisliga A I, Kreisliga B I und B II mit den beiden Staffelleitern Robert Demurtas und Dietmar Fahrian. Dieser findet am Freitag,. Juli, umUhr in der Gymnastikhalle beim Vereinsheim des TSV Großdeinbach statt

