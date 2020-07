Grundrechte-​Demo in Schwäbisch Gmünd wird kleiner

Nur noch etwa 25 Personen haben am Samstag an der wöchentlichen Grundrechte-​Demo in Schwäbisch Gmünd teilgenommen.

Samstag, 11. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

Einmal mehr haben sich am Samstagvormittag Bürger zwischen Johanniskirche und Prediger getroffen, um fürdie Wahrung und Wiederherstellung ihrer Grundrechte zu demonstrieren. Waren es zu Beginn der Demonstrationen noch hunderte Teilnehmer, sind heute nur noch etwa 25 Demontranten zusammengekommen. Der eine oder andere Pasant blieb beim Vorübergehen stehen.



