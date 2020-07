Bahnstrecke zwischen Aalen und Stuttgart wegen Einsatz gesperrt

Fotos: edk

Die Feuerwehr hatte am Wochenende einiges zu tun. In Gmünd hatte es einen Fehlalarm in der Neuen Straße gegeben. Außerdem brannte ein Busch in der Nähe der Zuggleise.

Sonntag, 12. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

27 Sekunden Lesedauer



Am Samstag, gegen 22 . 30 Uhr, haben aufmerksame Nachbarn in Schwäbisch Gmünd den Notruf gewählt. In einem Einfamilienhaus in der Neuen Straße hatte es eine Rauchentwicklung im Kamin gegeben. Der Alarm wurde durch einen defekten Rauchmelder der Pelletsanlage verursacht.





Am Sonntag gegen 13 Uhr kam bei der Gmünder Feuerwehr die Meldung an, dass an der Bahnstrecke auf der Höhe der Mozartschule das Gebüsch brennt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Die Bahnstrecke war in beide Richtungen Aalen — Stuttgart gesperrt.



