Pfarrer Friedmar Probst in Alfdorf verabschiedet

Foto: mia

Sogar draußen vor der Stephanuskirche waren Bänke und Stühle aufgestellt bei diesem Gottesdienst. Die Evangelische Kirchengemeinde Alfdorf hat ihren langjährigen Pfarrer in den Ruhestand verabschiedet.

Sonntag, 12. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

35 Sekunden Lesedauer



5

1

11

13

Bei strahlendem Sonnenschein haben Alfdorfer, Pfahlbronner, Vordersteinenberger, Endersbacher und andere Gäste den langjährigen Pfarrer Friedmar Probst der Evangelischen Kirchengemeinde Alfdorf in den Ruhestand verabschiedet. „Ich habe hier gern gedient“, sagte Probst. Er wolle kein „Best Of“ oder eine „Schlussabrechnung“ ziehen, sagte der Geistliche in seiner Abschiedspredigt. Stattdessen konzentrierte er sich auf den Predigttext in Lukas, wo es um den Fischzug des Petrus geht. Jesus habe Petrus damals nicht verlassen.Dekanin Dr. Juliane Baur bedankte sich für Probst langjährigen Dienst. „Man könnte vieles aufzählen.“ Herausheben wolle sie sein Engagement in der Notfallseelsorge, da sei viel Einfühlungsvermögen notwendig. „Sie haben Ihren Dienst von ganzem Herzen gemacht.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



235 Aufrufe

142 Wörter

2 Stunden Online