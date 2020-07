Quarantöne-​Festival in Iggingen: Veranstalter zieht durchwachsene Bilanz

Beim Quarantöne-​Festival in Iggingen habe drei Tage gutes Wetter und eine super Stimmung geherrscht, sagt der Veranstalter. Allerdings ließen die einheimischen Besucher auf sich warten.

Beim Quarantöne-​Festival in Iggingen habe drei Tage gutes Wetter und eine super Stimmung geherrscht, sagt Marc Knödler, Vorstand des Gesang– und Musikvereins „Cäcilia“ Iggingen. Auf dem Programm standen die „füenf“, der „Witz vom Olli“ und die Innsbrucker Böhmische. Allerdings bedauert Knödler, dass zu wenige ansässige Besucher auf den Platz eingefahren sind. „Ein Auto kamKilometer angefahren, die Nummernschilder kamen von überall“, sagt er. Allerdings hätten sich wenige Igginger gezeigt. Man habe gehofft mit etwaAutos am Tag eine schwarze Null zu schreiben. Tatsächlich waren es am Donnerstag und Freitag nur etwa jeweils die Hälfte davon, am Samstag seien esbisAutos gewesen. „Aber das wichtigste war, das mal wieder was los war“, sagt Knödler, der sich bei allen ehrenamtlichen Helfern bedankte.

