Fußgängerbrücke „Sägbock“: Gutachter fordern sehr dringend Abbruch oder Sanierung

Foto: hs

Eine der Vorlagen für die Sitzung des Bau– und Umweltausschusses des Gemeinderats an diesem Mittwoch liest sich sehr dramatisch. Offenbar ist die Stand– und Verkehrssicherheit des Rotrinnenstegs (im Volksmund „Sägbock“) in Gefahr. „Äußerte Dringlichkeit“ habe daher ein Sanierungs– oder gar Abbruchkonzept für die reichlich frequentierte Fußgängerbrücke über Bahn, Rems und Straße im Nordosten der Innenstadt.

Dienstag, 14. Juli 2020

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



Nicht betroffen ist offenbar das Bauteil über der Bahnlinie. Wie den Stadträtinnen und Stadträten dargelegt wird, ist im vergangenen Jahr bei einer Begutachtung des Brückenbauwerks ein bedenklicher, ja riskanter Zustand der Stahlbetonkonstruktion festgestellt worden. Wörtlich heißt es in der schriftlichen Vorlage für die Sitzung zur Stabilität des Bauwerks: „Ein sofortiges Versagen ist jederzeit ohne Ankündigung möglich. Deshalb muss ohne Verzug gehandelt werden und ein Abriss– oder Umbaukonzept jetzt umgehend eingeleitet werden.“ Ausführliches zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

