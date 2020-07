Neue Rettungsleitstelle für 16 Millionen Euro

Für knapp 16 Millionen Euro soll im Greut in Aalen eine neue Regionalleitstelle entstehen. Über die Höhe der Kosten sei er im ersten Moment erschrocken, räumte Landrat Klaus Pavel am Montag im Kreistagsausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung ein. Das Bedürfnis in der Bevölkerung nach Angeboten auf höchstem Niveau im Rettungssektor sei aber sehr hoch. Deshalb seien die 16 Millionen wahrscheinlich notwendig.

Der Ausschuss folgte der Argumentation und empfahl dem Kreistag einstimmig, grünes Licht für das Vorhaben zu geben. Eine Rettungsleitstelle gibt es seit 1979 in Aalen. Seit 14 Jahren ist sie als Regionalleitstelle für den Ostalbkreis und den Landkreis Heidenheim zuständig. Von Aalen aus wickeln die Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Jahr 147 000 Notrufe, 70 000 Rettungseinsätze und 2600 Feuerwehreinsätze in Ostwürttemberg ab.





