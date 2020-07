Fairplay-​Wettbewerb: TSF Gschwend siegen vor dem TV Straßdorf II

Foto: Zimmermann

Beim Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung und der Kreissparkasse Ostalb liegt nach der vorzeitig abgebrochenen Fußballsaison 2019 /​ 20 der B-​Ligist TSF Gschwend aus der Kreisliga B, Staffel II, im Altkreis Schwäbisch Gmünd ganz vorne. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit dem TV Straßdorf II und VfL Iggingen II zwei weitere B-​Ligisten.

Mittwoch, 15. Juli 2020

Alex Vogt

Das abgelaufene Spieljahr/​war außergewöhnlich. Die Corona-​Pandemie sorgte erst im März für einen vorzeitigen Saisonabbruch, ehe die Runde dann durch einen Mehrheitsbeschluss der Delegierten eines Außerordentlichen Verbandstages des Württembergischen Fußballverbandes zum. Juni beendet wurde. Dies führt dazu, dass sich der Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung und der Kreissparkasse Ostalb etwas anders darstellt als in den Jahren zuvor. Denn durch den Saisonabbruch sind nur höchstensSpiele absolviert worden. Und hat sich in der Abschlusstabelle im Vergleich zur Zwischenwertung in der Winterpause nicht viel verändert.Der Fairplay-​Sieger lag im Winter und nachPartien auf Platz zwei und konnte mit nur einer weiteren ausgetragenen Begegnung noch einen Rang gutmachen. Bei der fairsten Mannschaft der Saison/​handelt es sich um die TSF Gschwend aus der Kreisliga B, Staffel II, die mit nurgelben Karten und ohne einen einzigen Platzverweis einen Quotienten vonerreichen. In dem Spiel nach der Winterpause kam keine einzige Karte mehr hinzu und so rangiert der Vorjahreszehnte nun ganz oben an der Spitze.Zweiter ist der „Wintermeister“ TV Straßdorf II als bester Vertreter der Kreisliga B I mitgelben Karten und einer Gelb-​Roten Karte (). Das Podest der diesjährigen Fairplay-​Wertung komplettiert der VfL Iggingen II () mitMal gelb und einmal rot. Die Igginger Zweite war auch schon im Winter Dritter.

