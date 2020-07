Gmünder Klimaschutzbericht: Zunehmender Individual– und Lkw-​Verkehr bleibt Sorgenkind

Die von Klimaschützern geforderte und erhoffte Verkehrswende bleibt in Schwäbisch Gmünd vorerst ein Wunschtraum. Das geht aus dem Klimaschutzbericht der Stadtverwaltung für das Jahr 2019 hervor, der am Mittwoch im Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderats vorgestellt wurde.

Die Gesamtzahl der in Gmünd zugelassenen Fahrzeuge hat sich in den vergangenen acht Jahren umProzent erhöht.kamen auf jeden Gmünder statistischPersonenwagen,waren es noch. Ein Großteil der Bürgerschaft schwört also weiterhin auf den motorisierten Individualverkehr einschließlich des Trends zum Kauf eines Zweitwagens. Noch deutlicher ist die Zunahme bei den Neuzulassungen von Lastwagen. Ernüchternd stellte OB Richard Arnold dar, dass es im Zeitraum der letzten zwölf Monate in Gmünd in der Sparte der E-​Autos nur zehn Neuzulassungen gegeben habe. „Wir müssen da noch ein ganz dickes Brett bohren“, kommentierte der Oberbürgermeister. Leider konnte das kommunale Klimaschutzmanagement bei den Kohlendioxid-​Emissionen (Stichwort „Treibhausgase“)keinen Abnahme-​Tendenz feststellen. Immerhin liegen aber die Gmünder mit vier Tonnen COpro Kopf unterhalb des Bundes– und Landesdurchschnitts.Prozent des Kohlendioxid-​Ausstoßes entfallen auf private Haushalte, Gewerbe und Dienstleistung,Prozent auf die Industrie undProzent auf den Verkehr. Aufgezeigt wurde aber, dass im vergangenen Jahr in Sachen Klimaschutz eine ganze Fülle von Aktivitäten, Maßnahmen, Arbeitskreise usw. in die Wege geleitet wurden. Leider, so kommt im Klimaschutzbericht zum Ausdruck, sind diese Bemühungen in den letzten Monaten zugunsten der Bewältigung der Corona-​Pandemie überdeckt worden. Einen ausführlichen Bericht auch über die anschließende Debatte zum Klimaschutzbericht gibt es am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

