Delegation aus Gmünd bei Amazon in Pforzheim

Foto: esc

Gibt es doch noch ein Amazon-​Verteilerzentrum in Schwäbisch Gmünd? Eine Delegation hat sich selbst ein Bild vor Ort gemacht und ein Lager in Pforzheim besucht.

Freitag, 17. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

15

Nachdem OB Richard Arnold im Verwaltungsausschuss die mögliche Ansiedelung eines Amazon-​Verteilzentrums in Schwäbisch Gmünd, die bereits abgelehnt worden war, wieder thematisiert hatte, fuhren am Freitag insgesamtMitglieder des Verwaltungsausschusses – Stadträte und –rätinnen aller Gemeinderatsfraktionen – zusammen mit dem Ortsvorsteher von Hussenhofen, Josef Heissenberger, sowie OB Richard Arnold, Wirtschaftsförderer Alexander Groll und Pressesprecher Markus Herrmann nach Pforzheim, um sich über die Realität bei Amazon vor Ort ein Bild zu machen. Arnold hatte zu der Informationsfahrt eingeladen, da er eine erneute Diskussion mit fundierterem Wissen anstoßen möchte. Einen ausführlichen Bericht dazu gibt es am Montag in der RZ.

