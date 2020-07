Nubert-​Produkt Sieger bei Stiftung Warentest

Viele erinnern sich in Gmünd noch daran, wie der leidenschaftliche Musikhörer Günther Nubert in den 70 er-​Jahren Gleichgesinnte mit seinen Boxen zum Schwärmen gebracht hat. Mit Enthusiasmus und Fachwissen eröffnete der Gmünder den Musikfans eine ganz neue Dimension des Hörens, und schon bald galten seine Lautsprecher bei Insidern als der Rolls Royce unter den Lautsprecher-​Boxen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn nach wie punktet das Unternehmen durch höchste Soundqualität – was erst diesen Monat von der Stiftung Warentest bestätigt wurde.

Freitag, 17. Juli 2020

Gerold Bauer

Dass die Firma Nubert Anfang August das Ladengeschäft in Aalen schließt, bedeutet keineswegs, dass sich dieses Gmünder Traditionsunternehmen in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Weil der größte Teil des Geschäfts aus dem Online-​Handel besteht, machen zwei so dicht beieinander liegende Ladengeschäfte keinen Sinn mehr. Das Personal aus Aalen wird künftig in Gmünd tätig sein, wo am Stammhaus in der Goethestraße die Möglichkeit erweitert wird, die besondere Qualität der Nubert-​Produkte zu erleben.





Wie das Traditionsunternehmen die Zukunft angeht und warum die Qualität überzeugt, steht am 17 . 7 . in der RZ!



