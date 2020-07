Spielplatz an der Egausstraße eröffnet

Foto: mia

Kleinere Spielplätze in Bettringen wurden geschlossen und dafür zwei größere geschaffen – am Einkaufszentrum und an der Egausstraße. Letzterer wurde am Freitagmittag eröffnet.

Seit Freitag dürfen Kinder den Spielplatz an der Egausstraße nutzen. In Bettringen sind mehrere kleine Plätze aufgegeben worden, dafür wurden zwei größere geschaffen – am Einkaufszentrum und an der Egausstraße. Das habe zum einen den Sinn, dass die Stadt sich nicht mehr um mehrere Plätze gleichzeitig kümmern müsse, zum anderen sei es ein Thema der Kommunikation, sagt Bettringens Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert.Seit Endewurde auf dem nun rundQuadratmeter großen Platz der nicht mehr zeitgemäße Spielplatz komplett abgerissen. Dabei wurden alle Beläge, Sandbereiche, umgebende Erdwälle abgetragen und neu hergestellt. Neu hergestellt wurde dort ein großer Sandbereich mit individuell gefertigter Spiellandschaft, einer Kletterkombination und einem Sandspielhäuschen, ein großer Rasenbereich mit Wipptieren, eine Vogelnestschaukel, Plasterwege und ein Pflasterhof mit einer Sitzgruppe. Außerdem wurde der Platz mit Solitärbäumen und Heckenelementen begrünt. Durch die Neugestaltung sei der Platz in seiner Funktion, dem Spielwert und der Optik aufgewertet worden.

