100. Geburtstag von Martha Schwerdt in Alfdorf

Auch Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz gehörte am Samstagmittag zu den Gratulanten. Rechts von Martha Schwerdt zu sehen ist ihr Sohn Siegfried. Foto: nb

Martha Schwerdt muss nicht lange überlegen, als sie nach dem „Geheimrezept“ für ein so langes Leben gefragt wird. „Schaffa und immer fröhlich sein, auch wenn es nicht so einfach ist“, lautet die Antwort. Ein Satz, der kurz zusammengefasst ihr Leben beschreibt. Im Kreise ihrer Familie feiert Schwerdt am heutigen Samstag im Stiftungshof im Haubenwasen in Pfahlbronn ihren 100 . Geburtstag.