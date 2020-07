Fußball: Ein 1 : 1 zwischen TSGV und FCN

Fußball unter freiem Himmel und das mit Zuschauern: Das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Aber am Samstagmittag in Waldstetten, als zum „Saisonauftakt“ der TSGV Waldstetten (Landesliga) und der FC Normannia gmünd (Verbandsliga) in einem Freundschaftsspiel aufeinandertrafen. Am Ende stand es gerechterweise 1 : 1 .

Samstag, 18. Juli 2020

Zuschauer gab der Stadionsprecher bekannt. Und die sahen kein schlechtes Spiel, in dem die Normannen nach einem Querpass und dank kräftiger Mithilfe der Waldstetter früh in Führung gingen. Zur Pause ging dasin Ordnung, doch nach dem Seitenwechsel waren die Waldstetter die stärkere Mannschaft und verdienten sich den Ausgleich, der durch einen Foulelfmeter zustande kam. Mehr dazu am Montag in der Rems-​Zeitung.

