Nur ein Heimwettkampf des TV Wetzgau

Foto: Zimmermann

Über Monate hinweg sind die Diskussionen gelaufen. Klar war von Beginn an: Eine normale Bundesliga-​Saison der Kunstturner gibt es 2020 nicht. Zu eng wird der Terminkalender in der zweiten Jahreshälfte, als dass die Deutsche Turnliga genügend Wochenenden gefunden hätte. So startet eine modifizierte Liga am 3 . Oktober. Der TV Wetzgau wird nur einen Heimkampf bestreiten: am 17 . Oktober gegen Singen.

Samstag, 18. Juli 2020

Alex Vogt

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer



2020

2021

3

10

17

Der Deutsche Turnbund und die Deutsche Turnliga hatten sich darauf verständigt, 2020 die Bundesliga anders als gewohnt über die Bühne zu bringen. Und zwar mit einer zweigeteilten Liga.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18 . Juli.



Paul Schneider, Cheftrainer des TVW und Koordinator der Wettkämpfe in Gmünd, war bei den Besprechungen oftmals dabei. Auch ihm fiel, wie im Prinzip allen anderen, ein Stein vom Herzen, als entschieden wurde, dass eskeinen Absteiger geben wird. „Das nimmt uns allen den Druck – wer will in der jetzigen Lage auch noch sportlich in Not kommen?“ Somit steht bereits fürfest, dass es dann zu einer vergrößerten Liga kommt und ebenso zu Verschärfungen, um die alte Staffel wieder auf das alte Maß einzudampfen. In Corona-​Zeiten jedoch können alle mit einer gewissen Lockerheit in die Runde starten.Diese beginnt am Tag der Deutschen Einheit, dem. Oktober. Der TV Wetzgau tritt dabei in der geänderten Liga-​Konstellation in der B-​Gruppe an. Und dort zum ersten Auswärtskampf beim TuS Vinnhorst. Am. Oktober geht es mit dem nächsten Auswärtsvergleich beim deutschen Vizemeister TG Saar weiter. Schließlich am. Oktober bestreitet der TVW seinen ersten und einzigen Heimkampf in der Großsporthalle gegen Singen. Schneider: „Das ist natürlich sehr schade, dass wir unseren Fans nur einen einzigen Kampf in der eigenen Halle bieten können. Aber wir müssen, wie alle anderen auch, mit dieser Pandemie leben und umgehen.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



125 Aufrufe

297 Wörter

44 Minuten Online