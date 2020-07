1 . Bettringer Sommerbühne

Fotos: alexander pflug

Corona hat das kulturelle Leben weitgehend lahmgelegt und Künstlern und Veranstaltern schwer zugesetzt. Der Bettringer Bürgerverein wollte mit einem Kulturfest ein Zeichen der Solidarität setzen. Speziell mit Künstlern und Veranstaltern aus dem Ort.

Sonntag, 19. Juli 2020

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



19

30

&

Für die „Bettringer Sommerbühne“ hat der Kulturausschuss des Bürgervereins ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Am Samstagabend spielten gleich zwei hochkarätige Bands und heizten dem Publikum so richtig ein. Auch wenn es schwer fiel, so haben sich die Zuschauer an die Sicherheitsregeln in Bezug auf Corona gehalten.UmUhr begannen „BruckSchwenk“. Später trat die Band Dizzy Bee auf die Bühne. Auch am Sonntag ist noch einiges geboten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Bettringen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



162 Aufrufe

101 Wörter

39 Minuten Online