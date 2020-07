Essinger Elfmetertor bringt den Sieg

Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen hat auch sein drittes Vorbereitungsspiel gewonnen. Gegen den Landesligisten SC Geislingen reichte am Ende ein Elfmetertreffer von Felix Nierichlo zu einem 1 : 0 ( 0 : 0 )-Heimerfolg.

Die Geislinger aber hatten in dieser Partie den besseren Start erwischt. In der fünften Minute klatschte der Ball an den Pfosten. Danach spielte sich das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen ab ohne weitere Highlights. Als sich dann bereits alle auf eine torlose Nullnummer eingestellt hatten, wurde Benjamin Schiele im Strafraum gelegt. Den Strafstoß verwandelte Felix Nierichlo humorlos zum-Endstand (.).

